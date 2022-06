Incendi e siccità, l'appello di una serie di associazioni del Ponente

Le associazioni 'Italia Nostra Ponente Ligure', L.I.P.U. Imperia, 'Comitato spontaneo del verde di Bordighera' e 'Ponente Ambiente Cultura' per voce dei responsabili Daniela Cassini, Germana Cassini, Rudy Valfiorito, Laura Selmi e Daniela Lantrua intervengono in merito agli incendi divampati in questi giorni a Ponente favoriti anche dalla siccità.

“Negli ultimi giorni sono stati numerosissimi gli incendi boschivi in provincia di Imperia (Taggia, Ventimiglia, Airole, Apricale, Vallecrosia, Terzorio, Cesio, Pornassio, Camporosso) - dichiarano dalle associazioni - l'estrema siccità con l’attuale crisi idrica rende la vegetazione ancora più infiammabile ed il rischio incendi è evidentemente elevato, oltreché di difficile gestione. Mentre nei boschi hanno continuato a verificarsi episodi drammatici per colpa di irresponsabili, registriamo che hanno tardato le ordinanze che vietano di accendere fuochi sia da parte della Regione Liguria (arrivata oggi) sia dai Comuni. Ora è davvero emergenza. Dobbiamo aspettare che il nostro territorio venga del tutto incenerito? Moltissime sono le conseguenze negative degli incendi boschivi allargati a zone ampie. Su un territorio già fragile come il nostro i danni sono particolarmente gravi e quasi irreversibili. Il terreno messo a nudo dal fuoco perde le sua fertilità ed il bosco non riesce più a tornare allo stato originario se non in centinaia di anni e con il cambiamento climatico ciò sarà sempre più difficile. I versanti privi di copertura vegetale diventano instabili generando frane e smottamenti alle prime piogge. Il terreno annerito si surriscalda aumentando anche la temperatura dell'aria circostante e perdendo la poca umidità che ancora tratteneva. La vita e la biodiversità sono azzerate. L'anidride carbonica sottratta all'atmosfera dalle piante in decine di anni o secoli viene di nuovo liberata in pochi minuti. La combustione produce quantità esorbitanti di polveri sottili e altri inquinanti dannosissimi per la salute. Tutto questo si traduce in riduzione della qualità ed aumento dei costi della nostra vita”.