Oltre 60 eventi per l'estate di Riva Ligure: da luglio la sky tower e tanti appuntamenti fino a ottobre

La Sky Tower in piazza Ughetto, tre spettacoli pirotecnici e 62 eventi concentrati solo tra luglio e agosto. Si presenta così il calendario manifestazioni di Riva Ligure per l'estate 2022 (scaricabile in fondo all'articolo ndr).

Primo appuntamento tra pochi giorni, venerdì 24 giugno con i festeggiamenti per San Giovanni, con la processione, la cerimonia della bandiera blu e i fuochi d'artificio. Da lì in avanti sarà un carosello di eventi e manifestazioni che si protrarranno fino a settembre, per terminare il 2 ottobre con le Frecce Tricolori, insieme al comune di Santo Stefano al Mare.

"E' una estate che ci auguriamo sia più gioiosa. - esordisce il sindaco Giorgio Giuffra che poi aggiunge - l'assessore Benza ha lavorato alacremente insieme agli uffici in particolare con Germana Ascheri. 62 eventi in 62 serate, tra luglio e agosto sono comunque impegnativi per un comune piccolo come il nostro. Siamo una squadra ma Benza ci ha messo la testa e ha avuto tutti gli strumenti per far fare una bella figura a Riva Ligure".

"E' un calendario pensato a 360 gradi per le famiglie e i bambini. - ha proseguito l'assessore al turismo, Francesco Benza - Abbiamo confermato la rassegna 'Bim Bum Bam' tutti i mercoledì e le domeniche con spettacoli e intrattenimento per i più piccini, oltre al cinema all'aperto. Non dimentichiamo anche il ritorno della 'Notte Bianca dei Bambini'. La novità sarà la 'Sky Tower', una torre panoramica alta 40 metri che prenderà il posto della ruota panoramica in piazza Ughetto. Consentirà una vista del nostro borgo da una altezza considerevole. Tornerà la rassegna 'Sale in zucca' condotta da Claudio Porchia, ci sarà il wrestling un evento che realizziamo solo noi in Liguria, due street food, 27 serate musicali per tutti i gusti, quattro serate di teatro dialettale. Evento di punta a Ferragosto il concerto dei Buio Pesto dove ci aspettiamo un grande pubblico. Infine ricordo che tornerà il nostro corteo storico con le comparse in abiti d'epoca".

Tra i servizi aggiuntivi pensati per l'estate di Riva Ligure c'è l'isola pedonale, ogni sera di luglio e agosto, su via Martiri. "C'è stata una attenzione verso le attività che hanno resistito durante la pandemia. Abbiamo concesso suolo pubblico a titolo gratuito e l'ampliamento dei dehor, rinunciando a circa 25mila euro. Ci sembrava giusto trovare un modo per dire grazie" - commenta il primo cittadino.