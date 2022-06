Bordighera: 'Leggere facili, leggere tutti', ampliato il catalogo in biblioteca per ipovedenti e dislessici

Grazie al progetto socio-culturale 'Leggere facile, leggere tutti', la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera ha ampliato il proprio catalogo con una nuova sezione che raccoglie volumi specifici per persone ipovedenti o affette da dislessia medio-lieve.

L’iniziativa, diffusa in tutta Italia, è promossa dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti – B.I.I. Onlus e si pone l’obiettivo di favorire l’accesso alla cultura, all’istruzione e alla conoscenza. Le biblioteche e i circuiti bibliotecari che vi aderiscono ricevono in donazione libri realizzati con caratteristiche di impaginazione che rendono più agevole la lettura e non affaticano la vista, come ad esempio caratteri più grandi, margini ed interlinea più ampi e font privi di grazie. In questo modo viene coinvolta una fascia d’utenza più debole, che rappresenta il 2,5% della popolazione complessiva (dato Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità IAPB Italia onlus) ed aumenta fino al 22% considerando anche le persone anziane (dato ISTAT).

La nuova sezione comprende 57 volumi (14 anche in formato audio) per adulti e ragazzi; l’elenco è consultabile sul sito del catalogo on-line della biblioteca all’indirizzo www.youlib.it. La collaborazione con Biblioteca Italiana per Ipovedenti – B.I.I. Onlus proseguirà per implementare nel tempo questo importante servizio.​