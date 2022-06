Accordo Confindustria imperia e Poste Italiane per favorire l’utilizzo di servizi e prodotti a favore delle aziende associate

Poste Italiane e Confindustria Imperia hanno firmato un accordo per l’offerta di servizi e prodotti innovativi a supporto delle 300 Aziende associate della provincia di Imperia.

Grazie alla capillarità della rete di Poste Italiane e al ruolo di Confindustria Imperia, gli iscritti potranno beneficiare dei molteplici servizi e prodotti disponibili in modo conveniente e funzionale alle loro esigenze.

In particolare, gli iscritti possono contare sul ruolo di Poste Italiane in ambito di Delivery Pacchi e Corrispondenza, con il Poste Delivery Business Prepagato, ideale per coniugare le esigenze di velocità e versatilità, il Pick Up Light, con il ritiro della spedizione all’indirizzo indicato dal mittente e il Servizio Integrato di Notifica (SIN) territoriale, la soluzione “chiavi in mano” per la gestione integrata del processo di notifica degli Atti Giudiziari.

In ambito di Office Automation, invece, gli associati possono usufruire dei pacchetti Office 365 Basic, Standard e Premium in offerta e in abbinamento ad altri prodotti del Gruppo Poste Italiane.

Con i Servizi di Acquiring Poste Italiane mette a disposizione degli Associati due strumenti per i pagamenti digitali, il Codice PostePay, soluzione che permette di ricevere pagamenti direttamente da APP semplicemente tramite la lettura di un QR Code e il Mobile POS, strumento per l’incasso tramite carte in mobilità senza l’obbligo di installare un terminale.

Poste Italiane offre servizi innovativi anche per quanto riguarda i Servizi di Gestione Documentale, attraverso una serie di strumenti che permettono la dematerializzazione dei documenti e lo loro archiviazione in modo semplice, sicuro e a norma di legge, secondo quanto previsto dal DPCM del 3 dicembre 2013.

Infine, per quanto riguarda i Prodotti Finanziari, le Imprese possono sottoscrivere a condizioni dedicate il Conto Corrente Business Link, soluzione su misura per le piccole imprese che operano prevalentemente on-line e tramite APP e la PostePay Evolution Business, la carta prepagata dotata di IBAN e associabile ai Servizi di Acquiring.

L’accordo tra Poste Italiane e Confindustria Imperia ribadisce il ruolo centrale di Poste Italiane a sostegno delle Aziende del territorio nella fase di ripartenza dell’economia del Paese.