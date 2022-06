Ventimiglia: crisi politica, un nostro lettore "Penso che quanto sta accadendo sia scandaloso"

“Ritengo sia scandaloso quello che sta succedendo in queste ore a Ventimiglia, visto che i protagonisti non hanno avuto neanche il coraggio di affrontare la questione in consiglio comunale”.

Sono le parole del nostro lettore Diego Alborno, che ci ha scritto per commentare quanto accaduto nelle ultime ore. “Si tratta di una notizia dal taglio nazionale, visto che la Lega sostiene il Pd e viceversa: è una di quelle cose che ti lasciano senza parole. Ovviamente per colpa di altri il centrodestra è tutt'altro che una coalizione unita. Leggo che girano già i nomi per i prossimi candidati a Sindaco e mi viene da sorridere. Come si può pensare che dei partiti che hanno subito questa aggressione politica da parte della Lega, che è ormai il penultimo partito in Liguria, possano appoggiare un loro candidato? Fare politica è una cosa seria e il centrodestra non si può far fregare da dei pivelli della politica”.