Sanremo: strada Collette Beulle senz'acqua da venerdì scorso, i residenti chiedono almeno le autobotti

Le famiglie che vivono in strada Collette Beulle, nella zona di competenza del Comune di Sanremo, sono totalmente senz’acqua da venerdì scorso.

Dai rubinetti non sgorga più una goccia del prezioso liquido, sia per ragioni igieniche, per cucinare o per lavare i piatti. Gravi i problemi per gli anziani e gli allettati. “Abbiamo provato in tutti i modi – dicono i residenti - ad avere delle risposte da Rivieracqua, che ci ha sottolineato un problema con il pompaggio dell'acqua a causa della rottura di una pompa di sollevamento”.

Visto che non si conoscono i tempi della riparazione e non possono privare le utenze di acqua potabile, hanno chiesto un autobotte, visto che i vicini di casa che sono sotto il comune di Taggia (regione Beuzi e dintorni) hanno già ricevuto l’acqua con i mezzi. “Non capiamo perché noi non possiamo avere le autobotti per vivere almeno queste giornate con un minimo di dignità”.

Questa mattina i residenti di Collette Beulle hanno chiesto al sindaco Biancheri di intercedere per conto loro con Rivieracqua: “Speriamo che almeno il comune riesca dove noi non siamo riusciti sollecitando un diritto che il comune di Taggia è riuscito a soddisfare nonostante il periodo di siccità. Noi ci sentiamo dimenticati da Rivieracqua”.