Sanremo: Santa Tecla en plein air, la terrazza del forte è pronta per ospitare eventi e concerti. Questa sera la ‘prima’ (Foto)

Santa Tecla sotto le stelle. Da questa sera il forte matuziano offrirà una location mozzafiato per eventi e concerti donando alla città un nuovo angolo per vivere a pieno la bellezza tra storia e contemporaneità.



Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha guidato la delegazione dell’amministrazione matuziana alla scoperta dei lavori realizzati grazie al secondo lotto di interventi resi possibili dai fondi ministeriali. Si tratta del secondo intervento, dopo che il primo ha garantito al piano terra nuovi spazi che, già da tempo, vengono utilizzati per momenti culturali ed espositivi, che hanno fatto conoscere a residenti e turisti, quello che fu un luogo di difesa sul piano bellico e la casa circondariale della città.

Il fiore all’occhiello del forte sarà la terrazza con vista sul mare e sulla città, un palco d’eccezione che questa sera alle 21 ospiterà la ‘prima’ con il concerto dell’Orchestra Sinfonica in occasione della Festa della Musica.

Le interviste

Non solo mostre e piccoli eventi, quindi, nel futuro del forte di Santa Tecla; ora il forte è pronto per una seconda vita capace di richiamare anche manifestazioni più partecipate. Un asso in più nella manica per gli eventi del Comune di Sanremo anche in ottica settimana del Festival.

L’attesa ora va al terzo lotto che, grazie a nuovi finanziamenti da parte del Mibact (3 milioni di euro), permetterà il recupero del primo piano che un tempo ospitava le celle.