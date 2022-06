Mobilità marittima nella nostra provincia: anche l'Ance Imperia plaude alla 'Autostrada del Mare'

Il progetto relativo al modello di mobilità marittima della Riviera ligure di Ponente, denominato “L’autostrada del mare”, continua a raccogliere consensi tra le amministrazioni che si affacciano sulla fascia costiera.

Come più volte sostenuto dal Presidente di Ance Imperia, Geom. Enio Marino “Il progetto rappresenta un volano importante per il turismo e l’edilizia sostenibile interconnessa con l’ambiente ed il territorio, capace di realizzare innovative infrastrutture, parcheggi e punti di approdo che possano valorizzare la bellezza della morfologia costiera, preservandone le caratteristiche autoctone”. Con l’emergere di un partenariato sempre più ampio e selezionato, nuovi scenari e possibilità per la viabilità ed il turismo si delineano dunque per la provincia di Imperia, le cui cittadine portuali, nella speranza di uscire dall’isolamento che le attanaglia da anni, reclamano a gran voce una partecipazione diretta all’ambizioso progetto firmato Ance Imperia.

Ulteriori richieste provengono inoltre da parte di investitori pubblici e privati, la cui presenza sarà determinante nel definire le tempistiche di realizzazione del progetto. “Al momento – continua Marino - registriamo numerose dimostrazioni di interesse da parte di piccoli e grandi attori del mercato, indubbiamente attratti dalle innumerevoli potenzialità dell’Autostrada del Mare. Per fare un passo decisivo in avanti occorrono ora coesione e concretezza e l’impegno tangibile, in termini di investimenti, nel programma turistico, anche solo per una stagione estiva, per una valutazione effettiva delle varie potenzialità in gioco”.

L’intenzione di Ance Imperia di sviluppare nuove realtà turistiche nelle aree portuali, oltre a prospettare significative ricadute imprenditoriali, economiche e sociali per il territorio, ben si sposa con i nuovi disegni di promozione turistica ora in corso, come il Piano dei Litorali e il nuovo Piano regolatore portuale. Nella stessa direzione si muove l’avanzamento della pista ciclabile che presto attraverserà tutta la provincia, andando a modificare l’assetto urbanistico e viabilistico nel segno di una riqualificazione della fascia costiera attenta alla portualità, alla nautica ed alla pesca, tutte improntate al turismo e alla blue economy.

Progetti alternativi, validi e sostenibili che partono dal mare e guardano al mare, preziosa risorsa che sin dall’antichità riuscì a determinare lo sviluppo economico e culturale tra le popolazioni, grazie agli scambi e al commercio marittimo. È bene ricordare come il fenomeno del diportismo nautico negli ultimi venti anni abbia avuto uno sviluppo esponenziale: la nautica è un importante segmento economico per l'economia della provincia anche se le sue potenzialità non sembrano essere ancora state sfruttate appieno, sono molti infatti i cittadini italiani che non trovando un posto barca in Liguria, scelgono ancora oggi la Francia, anche per la presenza di maggiori agevolazioni fiscali e più servizi.

“L’attività proposta – conclude Marino - che non vuole essere sostitutiva dei tradizionali servizi di trasporto su ruote, deve essere intesa come un servizio integrativo, capace di fruire della nostra costa e del nostro mare per dare vita a tutti quei borghi marinari. Il sistema per funzionare avrà bisogno anche di parcheggi, servizi e collegamenti pedonali e ciclabili, facilmente interconnessi con il tessuto urbano servito. È proprio in questo senso che dovrebbe spingersi la fantasia imprenditoriale per il nostro territorio”.