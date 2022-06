Il musicista sanremese Paolo Prevosto nel vinile per il 35° anniversario del film ‘Opera’ di Dario Argento

È uscito, distribuito in varie nazioni, un'edizione limitata della colonna sonora del celebre horror di Dario Argento 'Opera', composta dal maestro Claudio Simonetti. In tale edizione è contenuta una versione del brano 'Confusion' realizzata dal sanremese Paolo Prevosto noto nell'ambiente della musica synthwave con lo pseudonimo di Simulakrum Lab. Paolo Prevosto negli ultimi anni ha collaborato con Cody Carpenter, Dana Jean Phoenix e altri, inoltre i suoi brani sono stati utilizzati in programmi televisivi.



In occasione del 35° anniversario dall’uscita del film 'Opera', diretto da Dario Argento, l’etichetta discografica Rustblade ha realizzato l’edizione deluxe in vinile colorato della colonna sonora. Opera – Deluxe Gatefold Vinyl – 35th Anniversary comprende vinile color marmo rosso, poster e copertina pieghevole. La colonna sonora combina atmosfere operistiche classiche con groove elettronici dark e rock. Include 3 bonus track e alcune nuove versioni.