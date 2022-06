Crisi politica a Ventimiglia: Fratelli d'Italia "Non esiste più una coalizione", dure critiche alla Lega

Il direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, riunitosi questa sera, dopo aver ascoltato la relazione politica del commissario cittadino Fabrizio Cravero e gli interventi di Gianni Ascheri, assessore comunale e del consigliere comunale Ino Isnardi, ha preso atto che “A Ventimiglia la coalizione che aveva portato alla vittoria delle elezioni comunali del 2019 non esiste più”.

“La Lega, in completa autonomia – evidenzia FdI - ha deciso di abbandonare la maggioranza cosi come aveva già fatto Forza Italia. La crisi è ormai irrisolvibile come peraltro il nostro partito aveva previsto circa un anno fa. Pertanto, visto che, come noto e come dichiara da sempre il nostro Presidente Nazionale Giorgia Meloni, FdI non partecipa a ribaltoni per governare con maggioranze difformi da quelle uscite dalle urne, valuteremo in futuro i passi dei partiti di centrodestra”.

“Se avranno voglia e volontà, a partire dalla Lega – va avanti FdI - di ridiscutere programmi e costruzione di una coalizione di centrodestra, ancor prima di scegliere il nome del futuro candidato sindaco, allora saremo certamente disponibili. Ma, come dimostrato in altre città, sicuramente non ci sentiamo obbligati ad andare a traino di scelte fatte in solitudine da altri partiti e siamo pronti anche a correre da soli sé, ciò potrà servire a garantire un futuro migliore alla città di confine. Il far bene di un amministrazione – termina FdI - non può che partire da rapporti corretti tra chi si propone di andare a governare Ventimiglia”.