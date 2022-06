Imperia: un totem in stile futurista nel giardino di Villa Faravelli

Il successo degli allestimenti liguri a “Euroflora” arriva anche a Imperia. I totem in ceramica che hanno abbellito l’esposizione di fiori, piante e artigianato denominata “La Valle ligure” - pluripremiata alla prestigiosa vetrina del settore florovivaistico di scena a Genova la scorsa primavera - sono stati donati dalla Regione, attraverso il Vicepresidente Alessandro Piana, alle quattro province liguri. Quello in stile decorativo futurista è stato collocato a Imperia nel giardino di Villa Faravelli in viale Matteotti, sede del Museo di arte contemporanea. Una scelta che coniuga lo stile del totem con le opere esposte nella mostra collettiva permanente del museo imperiese, che spaziano tra le varie espressioni artistiche del Novecento.



Nella foto accanto al totem in ceramica, il Presidente della Provincia Claudio Scajola e il Vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura Alessandro Piana.