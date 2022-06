Sanremo: lunedì prossimo a Villa Nobel, Assemblea CNA Balneari dal titolo ‘Avanti tutta - questione balneare: la fine non è ancora scritta’

Salvare le imprese balneari ed i loro investimenti: appuntamento lunedì prossimo 20 giugno alle ore 20.30 a Villa Nobel, Sanremo per l’importantissima Assemblea organizzata da CNA Imperia e CNA Liguria a titolo ‘Avanti tutta’ - Questione Balneare: la fine non è ancora scritta'.

CNA Balneari lancia un appello al Governo, che sarà chiamato a emanare i decreti attuativi destinati a riformare l’attuale disciplina delle concessioni demaniali a uso turistico e ricreativo. La richiesta: prevedere il riconoscimento dell’effettivo valore di avviamento commerciale delle imprese al netto degli investimenti realizzati nel corso degli anni. CNA ribadisce inoltre la necessità che venga garantito il diritto di prelazione agli attuali concessionari, condizione indispensabile per tutelare 30mila famiglie che da decenni e decenni dedicano praticamente la loro vita alla conduzione di queste attività.

Al centro del dibattito di lunedì, la salvaguardia dell’attuale modello balneare italiano, con interlocutori d’eccellenza. Parteciperanno infatti:

• Brando Benifei, Eurodeputato

• Marco Campomenosi, Eurodeputato

• Giorgio Mulè, Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa

• Di Muro Flavio, Deputato

• Zucconi Riccardo, Deputato

• Marco Scajola, Assessore Regionale al Demanio marittimo e Coordinatore del Tavolo interregionale sul Demanio

• Gianni Berrino, Assessore Regionale al Turismo

• Sabina Cardinali, Presidente nazionale CNA Balneari

• Cristiano Tomei, Coordinatore nazionale CNA Balneari

«Avviamento commerciale al netto degli investimenti, diritto di prelazione, tutela delle imprese balneari, che hanno fatto di questo lavoro una scelta di vita, ed infine mappatura: queste le condizioni assolutamente necessarie per avere delle garanzie ed un riconoscimento dovuto agli attuali concessionari da inserire nei decreti attuativi affidati, per la loro stesura, dal Parlamento al Governo», dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale CNA Imperia.

E continua, «Serve soprattutto il riconoscimento dell'avviamento, del valore commerciale, di tutto il lavoro che hanno effettuato negli anni le imprese costituenti l'attuale sistema italiano della balneazione. E questo riconoscimento va fatto al netto degli investimenti effettuati: c'è un impegno messo in campo dai concessionari che ha trasformato l'offerta turistica balneare, anche grazie alla loro professionalità ed esperienza. Questo è un valore aggiunto per la nostra economia, unito al fatto che ci troviamo in un contesto unico nel panorama europeo».

«Il secondo aspetto, proprio per tutelare e garantire questa condizione, è che ci sia un riconoscimento del diritto di prelazione. Queste 30 mila concessioni sono costituite per la maggior parte da microimprese a conduzione familiare. Nel diritto superficiario operano su un'area demaniale, ma sopra di essa hanno costruito un'azienda che è stata realizzato non solo a livello materiale, ma anche per i servizi di qualità, proprio da loro. Questo non deve essere solo un tema, ma un criterio da riconoscere.»

«Infine la mappatura – conclude Vazzano - Riteniamo che ci sia ancora bisogno di un periodo transitorio e lo chiedono anche i Comuni costieri, che hanno confermato numerosi la partecipazione al nostro incontro, affinché si possa effettuare una ricognizione attraverso la mappatura per evidenziare le aree occupate da quelle disponibili per nuove iniziative».

L’invito all’incontro è aperto alle imprese, agli Amministratori locali ed ai rappresentanti delle Istituzioni.

Prevista la possibilità di assistere all'incontro anche in diretta streaming: per confermare la presenza o per richiedere il link di partecipazione, contattare CNA Imperia allo 0184/500309 oppure inviare una e-mail a centroassistenza@im.cna.it

(in basso la locandina dell'incontro)