Crisi politica a Ventimiglia: intervista al vice Sindaco dimissionario "Per il futuro spero in un cambio generazionale"

“Ritengo che, purtroppo ed è sotto gli occhi di tutti, viviamo una situazione politica nella quale molti esponenti dell’Amministrazione hanno grandissima difficoltà a mettere in pratica il proprio lavoro. Sotto vari aspetti e per diverse cause: a volte non ci sono soldi, in altre non è permesso, poi lo si fa dopo. Ma senza dimenticare le difficoltà con gli uffici, che mi sono stati ridotti all’osso”.

Sono le parole del vice Sindaco di Ventimiglia, Simone Bertolucci, che con le dimissioni di ieri ha aperto nuovamente la crisi politica della città di confine. “A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca e, quindi, se non è un problema politico ditemi voi cosa è. Noi sappiamo che la figura del Sindaco Scullino è importante e intransigente ma lo sapevamo anche prima. Però questo tutti porta a problemi, quando abbiamo le difficoltà con il cittadino. Noi dobbiamo rispondere a chi ci ha vota e, se da zero a cento ci siano dieci difficoltà ma oggi siamo di fronte al contrario. Nelle mie deleghe ho problemi ovunque e quella della Protezione Civile è stata solo la punta dell’iceberg. Ricordo i contributi alle società sportive, il teatro e le frazioni. Non siamo riusciti a fare gli asfalti per mille situazioni”.

“Se questa è la situazione – va avanti Bertolucci - per fare le ‘belle statuine’ e scaldar la sedia non ci sto. Soprattutto per il rapporto con l’elettorato, perché non sono più in grado di trovare giustificazioni a situazioni che non ne avevano. Il cittadino percepisce il motivo per cui alcune cose non si possono fare per ragioni serie e importanti o quando il vice Sindaco ha le ‘mani legate’. Se queste escono da un discorso politico messo in essere dalla maggioranza ok, ma Bertolucci dice stop”.

Le sue dimissioni sono irrevocabili come ha detto ieri sera. Lo sono e basta, oppure se la riunione della Lega portasse a una richiesta di tornare indietro si sarebbe lo spazio per farle rientrare? “No – risponde – perché sono frutto di un ragionamento che sta andando avanti dal marzo scorso. Attendo di capire le decisioni della Lega e con il partito vado avanti, io per ora sono uscito dall’Amministrazione. Stasera sarò alla riunione e su quello si vedrà. Io ieri gli ‘attributi’ ce li ho messi e ora tocca agli altri. Per quanto riguarda il resto dell’Amministrazione non voglio intervenire, perché ovviamente come diceva Gattuso ‘chi nasce rotondo non muore quadrato’. Noi abbiamo lottato su tutto: Coop, Dimar e molto altro e oggi siamo arrivati a questo punto”.

Come vede il futuro politico e amministrativo della città? “Prima di parlare di elezioni anticipate – dice – bisogna capire cosa accadrà in maggioranza, perché al momento se ne è andato solo Bertolucci. Scullino ha la sua ‘orbita’ all’interno e, quindi, una parte cercherà di andare avanti. Per quanto riguarda il futuro mi aspetto che, in caso di caduta di questa Amministrazione, forse potremmo essere di fronte al vero cambio generazionale che tanto auspicano i ventimigliesi che nel centrosinistra c’è stato e nel centrodestra meno”.