Sanremo: ok all'acquisto dell'immobile, ultimi passi del Comune per la nuova sede della Polizia Municipale

Ultimi passi dell’Amministrazione comunale di Sanremo, per l’acquisto della sede per la Polizia Municipale, ormai da molti anni a Villa Margotta in via Giusti, dopo lo spostamento per mancanza di spazi all’interno di palazzo Bellevue, dove era ubicata fino agli anni ’90 del secolo scorso.

Il governo della città, infatti, ha dato mandato al Dirigente del Settore Patrimonio, insieme a quello del Settore Territorio, di verificare la possibilità di finalizzare l’acquisto, ad una cifra congrua dopo la perizia estimativa, il secondo piano dell’immobile che si trova in piazza Eroi Sanremesi a ridosso del Mercato Annonario, per allestire la nuova sede del Comando Polizia Municipale.

Da tempo se ne parla, infatti, per poter sistemare la sede dei vigili in un’area strategica per la città, l’acquisto a un prezzo congruo e la riduzione dei costi in termini di spese correnti mediante il pagamento di una rata di mutuo, inferiore al canone attualmente pagato per la sede del comando della Municipale, intorno ai 65mila euro l’anno.

L’acquisto dei locali ed il loro adeguamento potrà essere coperta in parte con i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e dalle somme dovute per le opere di urbanizzazione non eseguite, proprio per la costruzione dell’immobile, che dovrebbe costare circa 550mila euro. Ancora da verificare i tempi tecnici per l’acquisto e lo spostamento del comando nella nuova sede.