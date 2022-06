Sanremo: a settembre il via ai primi lavori a La Vesca, intervento da 1.2 milioni di euro

La Vesca, ci siamo. Dopo mesi di confronti tra Comune di Sanremo, Regione Liguria e Anas può iniziare il conto alla rovescia per il via ai lavori del primo lotto, intervento da 1,2 milioni di euro grazie ai fondi in arrivo da Genova.

La giunta matuziana ha dato l’ok al lavoro che prevede la realizzazione di un sistema di trincee drenanti nel tratto a mare della pista ciclabile; il progetto dell’ing. Tommaso Bischiazzo e del geologo Mauro Enotarpi permetterà una migliore canalizzazione delle acque su tutto il versante. Il cantiere prenderà il via a settembre, al termine della stagione balneare.

Si tratta del primo step per porre rimedio a un problema che affonda le radici già nell’800 quando si registrarono i primi movimenti della collina verso il mare.

Per la completa sistemazione a La Vesca serviranno poi altri lavori per un totale di oltre 5 milioni di euro tra il consolidamento della scogliera ai piedi della collina e la sistemazione dei muri che insistono su ciclabile e Aurelia.

“È motivo di grande soddisfazione perché da oltre un secolo il versante sta scivolando verso il mare e, addirittura, alla fine dell'800 un convento era stato inghiottito dal mare - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella - poter fare un intervento di concerto con Regione Liguria, Anas e i nostri uffici che si stanno impegnando su questa vicenda con un investimento da 5 milioni di euro per risolvere definitivamente un problema epocale è un risultato importante per la pubblica incolumità. Riguarda l'Aurelia, la salita del Poggio e gli abitanti della zona. Era un contesto fragile in un punto di grande importanza per la città. Ha visto più livelli amministrativi lavorare insieme e arrivare a questo risultato. I lavori inizieranno a settembre”.