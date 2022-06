Marco Scajola ospite al Rotary Club Sanremo in qualità di psicologo per parlare di ‘Pandemia da Covid 19: aspetti psicologici e comportamentali’

Ieri sera il Rotary Sanremo ha ricevuto come ospite Marco Scajola, che, in qualità Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, che ha esposto la relazione 'Pandemia da Covid 19: aspetti psicologici e comportamentali'. Scajola ha parlato delle principali problematiche psicologiche derivanti dalla pandemia e le conseguenze che ancora oggi gravano su tutti noi, in particolare sui giovani. “Ringrazio Marco Scajola aver accettato il nostro invito e per essere intervenuto con un argomento interessante, che ha particolarmente colpito i soci presenti” afferma il Presidente del Rotary Club Sanremo Andrea Ghirardelli, che prosegue: ”È stato un piacere concludere il mio mandato con una relazione su un tema che ha riguardato da vicino tutti noi. Durante la serata abbiamo anche premiato l’amico Roberto Pecchinino, per il suo impegno e la sua collaborazione nel progetto di restauro delle tombe del Cimitero Monumentale di Sanremo, attività che il nostro Club ha fortemente promosso”.

Conclude Marco Scajola: ”È stato un piacere intervenire in qualità di Psicologo, trattando un argomento particolarmente delicato, ma che riguarda da vicino tutti noi. Ringrazio il Rotary Club Sanremo per l’invito e la gradevole serata”.