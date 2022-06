Imperia: terminato il corso di minirugby dei Reds nelle scuole dell'infanzia

REDS Rugby Team presente alla campanella di fine anno scolastico per dare ai bimbi delle scuole infanzia di Piani- Dolcedo - via degli Ulivi il diploma per aver partecipato ai corsi di Minirugby. Gli educatori e allenatori dei REDS con gioia hanno collaborato con le maestre dei vari istituti scolastici per far percepire ai bimbi che il rugby è gioco, divertimento e amicizia.



L'attività, coordinata dal Presidente Giovanni Lisco, ha trovato il gradimento da parte dei piccoli e non, a cui è stato dato modo di fare attività all’aperto e di prendere confidenza con uno sport troppo spesso ancora oggi definito “per grandi”. Apprezzamento e attestati di stima dai bambini e dalle maestre concretizzati in disegni a tema REDS con la mascotte balenottera rossa in primo piano, consegnati a Nonno Giò che ha ringraziato invitando i bambini a provare sul campo gli allenamenti.



Dai banchi di scuola al campo per fischiare la fine delle attività per la stagione sportiva 2021/2022 che ha riportato i REDS sui campi da gioco con grandi soddisfazioni per le categorie U.7 – U.9 – U.11 – U.13 dai raggruppamenti regionali, ai tornei nazionali Sanremo e Colorno (PR). Il presidente traccia un bilancio della stagione 21-22.



"Sono molto soddisfatto di tutto lo staff che ha ricevuto un plauso da dirigenti e allenatori di livello Nazionale e di aver ottenuto una partnership sportiva con il Rugby Colorno di tutto prestigio. Sono poi contentissimo di aver raggiunto, nel giro di poco tempo, un notevole numero di iscritti, circa 70, che hanno stretto tra loro una sana amicizia creando un gruppo solidale. Le varie categorie che seguiamo, hanno svolto, fra raggruppamenti regionali e tornei Nazionali, 25 incontri. Non per ultimo siamo stati presenti nel sociale insegnando ai piccoli il sostegno e l'inclusione aderendo così ai progetti proposti, elencati nel sito Reds nel sociale · Reds Rugby Team tra cui una raccolta di indumenti per i piccoli dell'Ucraina. Infine ringrazio tutti i genitori che credono nel progetto REDS".