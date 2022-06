Ventimiglia: ordinanza del Sindaco, no ad alcolici e superalcolici da asporto per tutta l'estate

Sere d’estate senza vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a Ventimiglia. La decisione è stata presa dal Sindaco, Gaetano Scullino, che ha emanato una Ordinanza specifica, che è già entrata in vigore e che, sarà attiva almeno fino al 13 agosto ma potrebbe essere prorogata.

I negozi, ma anche i pubblici esercizi (bar e ristoranti) e i distributori automatici, dovranno sospendere la vendita di alcolici e superalcolici dalle 22 alle 8 del mattino. "Non si potranno quindi acquistare alcolici da asporto, a cominciare dalla ‘Notte bianca' di sabato prossimo e il divieto vale anche per gli artigiani del settore alimentare (Kebab, take away, piadinerie, gastronomie, pizzerie d’asporto, gelaterie, pasticcerie e altro).