Sanremo: serie di iniziative in onore del Maestro matuziano, il centenario della nascita di Demo Bruzzone

Due mesi fa ricorreva l’anniversario della nascita del Maestro Nicodemo “Demo” Bruzzone; non si tratta di un anniversario qualunque bensì del centenario della nascita essendo nato, il noto musicista sanremese, il 27 aprile del 1922.

Il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” è custode dei suoi manoscritti e, negli anni, ha sempre cercato di tenere viva la memoria di questo artista valorizzandone soprattutto le opere mediante produzioni discografiche, concerti, edizioni a stampa. Diverse iniziative sono ora in cantiere per la celebrazione del Centenario. La prima si è tenuta il mese scorso a Bajardo con un concerto pianistico di Freddy Colt, mentre per il mese di giugno sono previsti due eventi a tema.

Domani alle 18 nella sala conferenze di Forte Santa Tecla è previsto un incontro collaterale all’iniziativa “Swing Corner of the Fortress” che consiste nella presentazione del n° 44 della rivista di cultura musicale “The Mellophonium”. Si tratta infatti di un numero speciale quasi interamente dedicato a Bruzzone, grazie a diversi contributi critici dovuti alle penne di Marco Perotti, Freddy Colt e Achille Maccapani. Altri interventi di questo fascicolo sono firmati da Dario Salvatori, Enrico de Angelis, Larry Camarda, Riccardo Sasso, Roberto Berlini, Alvise Macalello, Andrea Parente e Gaspare Garofalo. Insieme a Bruzzone vengono omaggiati due amici recentemente scomparsi: Amedeo Grisi e il dottor Gastone Lombardi. A parlare della pubblicazione saranno presenti a Santa Tecla il direttore responsabile Romano Lupi e il critico letterario Marco Innocenti. L’ingresso è libero.

Sabato 25 sempre alle 18 al Forte si terrà un concerto intitolato “Demo Bruzzone’s Songbook” in cui il Freddy Colt Swingtet presenterà i brani di carattere jazzistico del Maestro in una nuova formula strumentale. Insieme al leader ci saranno il noto chitarrista jazz ventimigliese Riccardo Anfosso e due giovani e valenti professori d’orchestra: Riccardo Settime al contrabbasso e Marcello Repola alla batteria.

Nella mostra “Sanremo… l’identità” allestita sempre al Forte Santa Tecla sono inoltre presenti fotografie d’epoca e una teca di memorabilia che illustrano il musicista matuziano e le sue attività di compositore, caporchestra di complessi da ballo e di promotore del folklore locale. L’esposizione è aperta tutti i giorni (eccetto il lunedì) dalle 17,30 alle 22,30. Biglietto d’ingresso euro 4,00.

Le iniziative per il centenario di Bruzzone proseguiranno poi in autunno con alcune produzioni editoriali e altri eventi di musica live, sperando di coinvolgere diverse realtà artistiche e culturali cittadine come la Famija Sanremasca, la Scuola di Musica Respighi e – perché no? – l’Orchestra Sinfonica.