Imperia: sabato prossimo un nuovo 'GiraParasio', si parte dal Duomo e si guarda anche l'infiorata

Un nuovo Giraparasio sabato prossimo a Imperia. Con partenza dal Duomo di San Maurizio, questa volta oltre passeggiare per il borgo e raccontare della storia del Parasio, si potrà vedere come si realizza l'Infiorata in vista della festa del Corpus Domini.

Una volta all'anno, in un giorno sempre diverso secondo il calendario, Via Carducci assume una diversa veste. O meglio decine di persone la abbelliscono, la coprono di petali e di foglie, usano segature colorate, farine, fondi di caffè, per rendere al meglio i disegni preparatori, e immagini colorate prendono il posto delle auto parcheggiate.

Decine di giovani e adulti collaborano, piegano la schiena per posare fiori e polveri di segature, provano ad essere artisti di strada, per il piacere di stare assieme, per il piacere degli abitanti e dei turisti, per il piacere di celebrare il Corpus Domini.