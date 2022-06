Imperia, contest fotografico dedicato alle Frecce Tricolori e all'Amerigo Vespucci: le più belle faranno parte di una mostra

Ultimi giorni a disposizione per partecipare al contest fotografico dedicato allo spettacolo di Imperia delle Frecce Tricolori e dell'Amerigo Vespucci. Il Comune, tramite i propri canali social, ha invitato tutti a inviare le foto scattate in occasione dell'evento svoltosi lo scorso 5 giugno nel Capoluogo del Ponente ligure.

Per partecipare è sufficiente inoltrare il proprio scatto a comunicazione@comune.imperia.it, entro giovedì prossimo alle 19. Sarà poi il pubblico di Facebook a votare le foto più belle all'interno di un contest. Le immagini preferite dagli utenti saranno infine stampate e presentate in una mostra dedicata all'evento che ha visto protagoniste le Frecce Tricolori insieme all'Amerigo Vespucci a Imperia.

"È un'idea nata con il sindaco Scajola e i colleghi Vassallo e Oneglio - commenta l'assessore Marcella Roggero - quando abbiamo realizzato l'enorme successo, oltre le più rosee aspettative, che l'evento ha avuto. Abbiamo visto centinaia di foto pubblicate sui social e ci è sembrata una buona idea quella di valorizzare gli scatti più belli in una mostra. Un modo anche per evitare di far finire le foto nel dimenticatoio delle gallerie degli smartphone, facendole diventare invece una memoria comune stampata. Per selezionarle abbiamo scelto la formula del contest social, già utilizzata con successo in occasione di Aspettando il Centenario e della riqualificazione della Fontana di Piazza Dante".