Ventimiglia: nuovo appalto dell'igiene urbana a un mese dal via, D'Andrea "Lavoriamo per risolvere i problemi degli utenti"

A un mese dall’inizio del nuovo appalto relativo all’igiene urbana, continua il lavoro e il grande impegno di amministrazione, staff e uffici, concentrati completamente per cercare di rispondere al meglio alle esigenze di Ventimiglia e dei suoi cittadini. "Con il nuovo appalto predisposto dalla precedente Amministrazione Ioculano - dice l'attuale guida della città - si sono acutizzati mettendo in mostra diverse lacune". “Mi rendo disponibile in prima persona - commenta Cristina D’Andrea, Assessore all’igiene urbana - per cercare di risolvere le problematiche che ci sono insieme ai consiglieri Roberto Nazzari e Giuseppe Palmero, incaricati dal Sindaco Scullino a comporre una squadra per studiare le possibili soluzioni migliorative ad un capitolato costruito in passato sotto l’Amministrazione Ioculano.”

“Per prima cosa - continua l’assessore Cristina D’Andrea - vorrei fare un po’ di chiarezza su cosa si può conferire nel centro di raccolta di Bevera rispetto al potenziamento di quello di Camporosso, sperando di rispondere alle domande di molti miei concittadini. Dobbiamo migliorare la raccolta differenziata oggi solo al 30% e dal 1° settembre si inizierà con un sistema porta a porta spinto in questi tutto il territorio comunale, ad eccezione del Centro Storico e di alcune frazioni. Tutti i privati potranno conferire in discarica: imballaggi di carta o cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, carta, vegetali, rifiuti mercatali, umido, legno, rifiuti ingombranti, ferro, frigoriferi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, tubi fluorescenti, pneumatici fuori uso, RSU (rifiuti solidi urbani ovvero ferro, olio esausto, alluminio, latta, prodotti chimici, tessile etc), vetro bianco, farmaci, batterie e pile, olio minerale e olio vegetale". Chi avesse impossibilità di recarsi personalmente potrà prenotare un ritiro a domicilio contattando direttamente la ditta al numero 800.509.999, inviando una mail a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com oppure chiedendo informazioni tramite il form di contatto sul sito https://www.teknoserviceitalia.com/bacino-ventimigliese.html.