Rigenerazione urbana, l’assessore Marco Scajola in visita al cantiere di piazza Marconi a Badalucco: “Lavoro costante per riqualificare il territorio”

L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola si è recato a Badalucco per seguire lo stato di avanzamento dei lavori di rigenerazione urbana finanziati da Regione Liguria. Il Comune di Badalucco, infatti, ha ottenuto un finanziamento di 200 mila euro per la riqualificazione ed il rinnovo arredi di Piazza Marconi.



“Ho fatto una visita a Badalucco in occasione della Corrida, una manifestazione per bambini sostenuta da Regione Liguria alla quale sono presente ormai da anni, evento ben organizzato da Giampiero Boeri - afferma l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue - in questa occasione ho anche effettuato insieme al Sindaco Matteo Orengo un sopralluogo al cantiere di Piazza Marconi. Lavori che sono stati finanziati grazie al Programma di Rigenerazione Urbana Regionale. Piazza Marconi è luogo di aggregazione importante per Badalucco, dove verrà ospitato il cinquantesimo anniversario del Festival dello Stoccafisso, un’eccellenza gastronomica del nostro territorio. Stiamo portando avanti un’attenta politica regionale per finanziare in tutti i comuni interventi di rigenerazione urbana, permettendo così di avere piazze nuove, più belle e più ordinate, luoghi rigenerati per una maggiore vivibilità e qualità della vita”.

Conclude l’assessore Scajola: “Sono molto contento che Regione Liguria abbia finanziato questo importante intervento, atteso da molto tempo a Badalucco”.



Afferma il sindaco Matteo Orengo che prosegue: “Per noi questa piazza è un luogo simbolo, per le manifestazioni e per l’aggregazione della nostra comunità. È importante che i piccoli comuni possano contare sulla vicinanza della Regione, che con atti concreti ci permette di intervenire e di migliorare il nostro territorio”.