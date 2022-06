Tanti bambini per la Corrida 'Baby' di Badalucco: ora si guarda al 2023 e al ritorno della corsa tra i carruggi (Foto)

Grande partecipazione per la Corrida di Badalucco. Il tradizionale momento di festa ieri si è svolto nella sola formula riservata ai bambini dai 0 ai 12 anni.

L'organizzazione chiude questa edizione con soddisfazione, ringraziando i numerosi sponsor che ogni anno permettono la buona riuscita dell'evento. Ora si guarda al 2023, quando oltre alla corsa per i bambini, il direttivo della ASD punta al ritorno della corsa vera e propria. La Corrida resta da sempre uno degli eventi clou di Badalucco oltre che dell'estate per gli sportivi, con atleti e amatori provenienti dalla riviera dei fiori e non solo.