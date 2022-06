Domenica la Corrida di Badalucco in versione 'baby', "Con il nuovo direttivo speriamo di ritornare alla gara standard dal 2023"

L’undicesima edizione della Corrida di Badalucco si svolgerà domenica pomeriggio, unicamente nell’area del Campo Sportivo. E’ una manifestazione, in tono minore, rispetto alla maratona nei carrugi del paese, che apriva l’estate badalucchese in modo fortemente agonistico, facendo un po’ il verso a gare ben più blasonate. Dopo gli anni della pandemia la corsa vera e propria non è più tornata. E questa edizione è ancora una volta riservata solo ai bambini.

“Abbiamo dovuto optare per una formula diversa, essenzialmente, ma non unicamente, per i lavori, fortemente invasivi, che stanno coinvolgendo la Piazza Marconi, luogo della partenza tradizionale ed anche per una pausa di riflessione organizzativa – spiega Giampiero Boeri, segretario dell’ASD Badalucco, da sempre ente organizzatore – il nuovo direttivo, con forze più fresche e motivate si è appena insediato, e dobbiamo vedere come ripartire con la versione standard. Se ne parlerà, secondo i nostri auspici, nel prossimo anno. Ci sono tutti i presupposti per una ripresa”

A prendere il via, domenica, saranno 200 partecipanti in età tra i zero ed i dodici anni, provenienti da tutta la provincia. Ovviamente i più piccoli saranno portati in gara dai loro genitori. In braccio, nel marsupio o nel passeggino.

“Date le caratteristiche di quest’anno – dice Boeri – si tratterà di una festa con e per i bambini, che prenderà il via, alle quattro del pomeriggio, con una serie di animazioni, affidata a Fem Spettacoli. Poi ci sarà la gara vera e propria, su percorsi, disegnati nell’area del campo sportivo in regione Premartin”

Per la premiazione, con tante medaglie per tutti, sarà presente l’assessore regionale Marco Scajola. "Regione Liguria figura infatti tra gli sponsor dell’iniziativa, insieme alla Locanda Le Macine del Confluente, al super mercato Despar di Badalucco e al negozio Soggetti di Imperia di Cristina Melagrano che ormai da 4 edizioni sostiene la manifestazione" - ricorda ancora Boeri.