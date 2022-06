Imperia: la giunta approva il consuntivo 2021, disavanzo ridotto a 13 milioni di euro

”Se il comune fosse un’impresa commerciale, nel 2021 avrebbe avuto un utile davvero significativo, ma non è questo il risultato più importante che è stato raggiunto. Il risultato del quale siamo oltremodo soddisfatti è l’aver ridotto il disavanzo da coprire a soli 13 milioni di euro, con un grande miglioramento rispetto alle previsioni del nostro piano di riequilibrio. Nel corso del 2021 il Comune di Imperia ha pagato debiti per 1.639.000 euro in più dei 680.000 che si era previsto di pagare per risanare le finanze dell'Ente, per un totale di 2.319.000 euro. Che cosa si sarebbe potuto fare con queste risorse che sono state usate per pagare i vecchi debiti? Sicuramente moltissimo, ma ciò nonostante, ed è sotto gli occhi di tutti, grazie alla capacità del sindaco Claudio Scajola nel reperire ingenti finanziamenti e al costante e oculato lavoro dell’Amministrazione e degli uffici tutti, che ringrazio moltissimo, il Comune di Imperia non solo paga i debiti emersi dal passato, ma da quattro anni ha intrapreso un cammino di ripresa che coniuga risanamento dei conti e crescita" commenta l'assessore Fabrizia Giribaldi.