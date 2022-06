Ventimiglia: domani al Teatro Comunale la nuova 'De.Co.' per il 'Fagiolo del Grammondo'

Si svolge domani, al Teatro comunale di Ventimiglia, la presentazione della nuova ‘De.Co’ relativa al ‘Fagiolo del Grammondo’: “Non è una scelta casuale – dice Mauro Merlenghi del Circolo della Castagnola - non perché si aspiri a una esibizione da palcoscenico ma farlo in uno spazio rappresentativo della città della comunità e come vuole essere questa De.Co. sia un patrimonio comune.

Un patrimonio gelosamente custodito dagli agricoltori, a cui deve andare tutta la nostra attenzione soprattutto adesso che si avanzano giovani agricoltori desiderosi di un ambiente migliore e in grado di gestire le nuove sfide. Una De.Co. concepita affinché la tutela e la valorizzazione di prodotti tipici locali diventino una strategia per la crescita economica del territorio e per la potenzialità di promozione e sviluppo dell’area geografica della zona: il monte Grammondo.

La presenza dei giovani agricoltori all’evento, che verranno a parlare della loro scelta indiscutibilmente coraggiosa, deve essere di stimolo a tutti e noi e motivo di orgoglio per tutta la città. Importante il ruolo che può avere l’Amministrazione in questo progetto, il giovani si aspettano molto non possiamo deluderli.

“Un' ottima collaborazione – dichiara Sergio Scibilia presidente cittadino – tra Confesercenti, Comune di Ventimiglia e Circolo della Castagnola con importanti prospettive per il futuro. Il nostro progetto debutta a Teatro con un racconto delle varie esperienze in ambito turistico che può offrire questo territorio della nostra città. Intorno al rilancio di un prodotto agricolo particolare come il Fagiolo abbiamo pensato di dare una maggiore valorizzazione al Monte Grammondo, una montagna delle Alpi Marittime posta al confine tra l'Italia e Francia, raggiungibile a piedi sia dalla parte francese da Castellar, Castillon, Sospel che dall'Italia da Olivetta S. Michele e dalle frazioni di Ventimiglia di Torri, San Pancrazio e Villatella. Un monte che per le sue caratteristiche di ecosistema appartiene è Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

Il nuovo prodotto offre ai turisti un quadro di escursioni che dalla cima quota 1.400 mt. scende fino alla costa mediterranea, in una delle zone più prestigiose del Ponente Ligure, tra le spiagge di Latte e Balzi Rossi, attraverso i Giardini Botanici Hanbury, il Museo Preistorico, con itinerari ideali per passeggiate immersi nel verde con una biodiversità eccezionale, passando attraverso i filari del più antico vigneto di Rossese dei Sette Cammini, terrazze coltivate e collegamenti ciclabili

L'evento, diviso in quattro panel, sarà condotto dai giornalisti Claudio Porchia e Miriana Rebaudo, esperti in turismo e enogastronomia, che intervisteranno i vari protagonisti , tra cui due giovani agricoltori Ascheri e Ghisolfo , gli escursionisti e naturalisti Allaria e Ferrando, lo storico del fagiolo Ballestra, il presidente provinciale dei sommelier Orengo, i docenti Revello e De Vecchi, la vignaiola Maccario .

Presiederanno le autorità cittadine con il sindaco della città di Ventimiglia Scullino, il vice Bertolucci, il presidente provinciale di Confesercenti Bonello e il presidente del Circolo della Castagnola, che consegneranno al termine gli attestati di assegnazione delle nuove De.Co.