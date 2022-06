Sanremo: 150° anniversario di Don Orione, il 21 giugno i festeggiamenti con il Cardinale Angelo Bagnasco (Foto e Video)

"Solo la Carità salverà il mondo": è questo il messaggio dell'evento celebrativo del 150° anniversario della nascita di Don Orione, che sarà festeggiato il 21 giugno a Sanremo. Illustre ospite sarà il Cardinale Angelo Bagnasco che, alle 18.15 concelebrerà la Santa Messa in onore del Santo presieduta, insieme al Vescovo Mons. Antonio Suetta.

La sera, invece, al Teatro del Casinò (ore 20.30) si svolgerà una Tavola Rotonda dal titolo ‘Solo la Carità salverà il mondo’. A presentare l'evento il Card. Bagnasco insieme a Don Flavio Peloso (Postulatore) e al Dott. Davide Gandini (insegnante e formatore). A moderare l'incontro il Dott. Massimiliano Menichetti, direttore di Radio Vaticana.

"Il legame di Don Orione con la città di Sanremo - racconta Don Gianni direttore dell'Opera Don Orione in Sanremo - inizia nel 1898 quando l'allora Vescovo di Ventimiglia Mons. Daffra decise di chiamarlo ad aprire il collegio San Romolo. L’edificio era quello dove ora si trovano i servizi sociali del Comune. Era frequentato da tanti ragazzi soprattutto dell'entroterra della Città. Nel 1922 don Orione acquista Villa Santa Clotilde sita in via Cavallotti a pochi passi dall'attuale Commissariato di Polizia. Proprio in quella Villa morì il 12 marzo del 1940. Ancora oggi rimane intatta, nel tempo, la sua camera dove morì il 12 marzo 1940, esclamando ‘Gesù Gesù vengo’. La stanza è sempre visitabile - sottolinea il sacerdote - e accanto il piccolo museo, dove vi sono custoditi alcuni suoi effetti personali”.

Nella stanza è presente un registro dove lasciare la propria testimonianza o una preghiera. Accanto alla camera, dopo una piccola rampa di scale, c’è la cappella di Santa Clotilde dove don Orione ha celebrato le ultime messe. Alla morte di don Orione, i confratelli pensarono di comprare la struttura l'ex Ospedale della città, situata accanto al Santuario della Madonna della Costa, che fu trasformata nel Piccolo Cottolengo nella memoria del Santo.

Quest'anno, per celebrare l'anniversario della sua nascita, è stata organizzata la tavola rotonda dal titolo ‘Solo la carità salverà il Mondo’ che rimane la sintesi del messaggio di Don Orione, lui che è stato sempre attento e sensibile ai piccoli, ai poveri a coloro che soffrono. “Il mondo – termina Don Gianni - non viene salvato dalle guerre, dalla scienza o da altre scoperte umane, ma solo la Carità salverà il Mondo. E Don Orione ha vissuto tutta la sua vita nella costruzione di un grande progetto di carità fino alla fine”.

L’Opera Don Orione, proprio in concomitanza con il 150° anniversario della nascita del Santo, ha deciso ‘stare al passo con i tempi’, lavorando al restyling del logo e a un nuovo sito web: “Abbiamo sentito l'esigenza di attualizzare - spiega Michele Guccini, coordinatore e responsabile amministrativo del Don Orione Sanremo - la figura e il logo di Don Orione. Parafrasando le parole del padre fondatore, abbiamo provveduto a attualizzare l'immagine grafica, lavorando al nuovo logo che ha come immagine fulcro proprio la sua persona. Intorno alla figura di Don Orione abbiamo scelto di inserire le Persone, che sono e saranno per tutta la Sua vita la dedizione più grande”.

Base bianca per il logo madre ‘Opera Don Orione Sanremo’ e colorazioni diverse per identificare le strutture presenti sul territorio. Azzurro per la RSA - Piccolo Cottolengo Arancione Villa Santa Clotilde casa per ferie Verde Soggiorno Anziani. “Abbiamo voluto differenziare con queste colorazioni - prosegue Guccini - le differenti strutture Don Orione, perché la maggior parte delle persone identificava Don Orione sempre e solo nella struttura del Piccolo Cottolengo. La scelta dei colori non è casuale: l'azzurro per la RSA-Piccolo Cottolengo ci rievoca tutto quello che concerne il sanitario e il panorama che si gode dalla struttura è una bellissima vista mare”. Il Piccolo Cottolengo struttura suddivisa in più livelli che era l'ex Ospedale di Sanremo. Oggi ha 204 posti letto di capacità ricettiva con molteplici servizi da residenza protetta fino alla lunga degenza e patologie gravi e reparti disabili.

Il colore arancione è stato scelto per Villa Santa Clotilde una struttura ricettiva, casa per ferie, con 34 posti letto, dotata di ogni comfort e servizio per un turismo sociale e religioso. La Villa ha visto una ristrutturazione importante a secco per salvaguardare la ‘cameretta’ del nostro Padre Fondatore Don Orione e che fa parte del patrimonio inalienabile della congregazione".

Per quanto riguarda il lato mare sulla pista ciclabile - conclude Guccini - abbiamo il ‘Soggiorno Anziani’, rappresentato di colore verde, soggiorno dove persone di una certa età, autosufficienti scelgono di vivere in un clima familiare e stare in compagnia immersi nel verde in centro a Sanremo”. Nel processo di modernizzazione curato da Luca Bordonaro e Tania Papa dall'agenzia Freementi di Sanremo c'è anche in programma un nuovo sito web e le pagine social.