Sanremo: dopo la scomparsa del preside del Cassini il suo cane da 'Pluto's', le rassicurazioni "Sta bene"

“Conosciamo tutti la storia di ‘Chirion’, che è entrato oggi nella nostra struttura a seguito delle operazioni di prelievo eseguite dal personale competente dell’Asl 1”.

Sono le parole della direzione di ‘Pluto’s’, il canile di Sanremo dove è stato portato il cane (un incrocio tra un corso e un bull mustiff per 70kg di peso) di Roberto Valleggi, il Preside del Liceo Cassini, scomparso mercoledì pomeriggio mentre si trovava nel suo ufficio della scuola. Nelle ultime ore, in particolare sui social, si sono susseguiti commenti anche fuori luogo sul cane, che viveva con Valleggi.

Il canile dove gli operatori dell’Asl 1 hanno portato la bestiola ha voluto fare chiarezza sulla situazione: “Chirion sta bene e al momento si trova in un box in attesa di sapere cosa ne sarà di lui. Per il momento stiamo aspettando che gli eredi decidano cosa fare e, in caso di rinuncia, verrà immediatamente pubblicizzato per far sì che possa tornare in una casa dove sia accolto”.

Il cane è stato portato nella struttura dopo essere stato sedato, in modo da poter operare in sicurezza. “Siamo certi – terminano da ‘Pluto’s’ - che il buon Chirion tornerà a stare presto nelle eccellenti condizioni in cui è stato fino ad ora”.