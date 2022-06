Bordighera: martedì lavori sulla rete idrica, diverse zone resteranno senza acqua

A seguito di lavori necessari sulla rete dell'acquedotto comunale di Bordighera, il prossimo martedì dalle 8.30 sarà sospesa in alcune zone.

Resteranno senza acqua gli utenti di: strada Ciotti, viale Europa, strada Parafauda, viale della Repubblica, strada Gallina, via San Sebastiano, via San Francesco, regione Bauxo, via Orti (parte alta), via Conca Verde. In caso di pioggia i lavori verranno rinviati al giorno successivo.

Alla riapertura della fornitura si potranno avere fenomeni di torbidità temporanea dell’acqua.