Sanremo: il sindaco Biancheri ricorda le ultime ore con il preside Valleggi “Ci siamo salutati alle 13 dopo il buon esito della riunione per trovare una sede al Liceo Musicale, era felice”

La città è ancora scossa per l’improvvisa scomparsa di Claudio Valleggi, preside del liceo ‘Cassini’. Il crudele disegno del destino ha trasformato in tragedia proprio la giornata che lo aveva visto protagonista al mattino, insieme al sindaco Alberto Biancheri, della riunione con il presidente della Provincia Claudio Scajola per definire gli spazi del futuro Liceo Musicale, il progetto che tanto aveva desiderato e per il quale si era speso negli ultimi anni.

Comprensibilmente scosso, il sindaco Biancheri lo ha ricordato oggi a margine della conferenza stampa per gli eventi della stagione estiva. “Il dirigente Valleggi ha fatto un lavoro eccezionale e si è sempre dimostrato disponibile - ha dichiarato il sindaco Biancheri - insieme a lui stavamo lavorando per la sede del Liceo Musicale e ieri era felicissimo per il buon esito della riunione con il presidente Scajola con l’individuazione di villa Magnolie come sede. La sua proposta era stata accolta con molta disponibilità. È una giornata molto triste, ci siamo salutati intorno alle 13 e poche ore dopo ci ha lasciati”.