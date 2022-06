Sanremo: al liceo ‘Cassini’ è il giorno del dolore, gli studenti posano fiori sull’auto del preside Valleggi (Foto)

È il giorno del dolore e del ricordo al liceo ‘Cassini’ di Sanremo. Sui volti di studenti e professori le tracce inequivocabili di ore difficili passate a far pace con la cruda realtà: il preside Claudio Valleggi non c’è più. È morto stroncato da un infarto all’interno del suo ufficio, proprio dove tutti lo stavano cercando nelle frenetiche ore antecedenti lo spettacolo di fine anno al teatro del Casinò. Se n’è andato nel silenzio della presidenza, tra i corridoi semivuoti di un liceo ormai prossimo all’ultimo giorno di scuola.

Nel cortile resta la sua ultima traccia, quel vecchio Defender bianco che era più di un’auto; un marchio di fabbrica, la firma della sua presenza a scuola. È rimasto lì da ieri, lo ha parcheggiato lui prima di andare nel proprio ufficio e salutare tutti per l’ultima volta. E proprio lì questa mattina gli studenti hanno portato centinaia di fiori, come una tenera carezza per dirgli addio.

C’è poca voglia di parlare, ogni pensiero va a finire sempre lì. Qualche classe scende per tributare un minuto di silenzio in cerchio attorno alla sua Defender. Altri organizzano un saluto collettivo nel parco di villa Ormond. Chi si asciuga le lacrime lo fa confortato dall’abbraccio del compagno di classe. I professori provano a mantenere la barra dritta per gestire le emozioni dei ragazzi. Qualcuno dice che oggi proprio non si può fare lezione: tutti hanno la testa altrove. Arriva anche il sindaco Alberto Biancheri a depositare un fiore sull’auto ormai divenuta un simbolo.

È l’ultimo giorno di scuola che nessuno mai avrebbe nemmeno lontanamente potuto immaginare. Ora c’è una maturità da preparare, quella quotidianità da ricercare tra le poche parole e i pensieri che inevitabilmente vanno tutti a ieri pomeriggio, quando la storia del ‘Cassini’ è stata segnata per sempre. Quella storia che il preside Valleggi aveva a suo modo scritto dando vita al liceo musicale che, nella città della musica, amplierà l’offerta di una storica istituzione scolastica del Ponente e che, se qualcuno lo vorrà, potrà portare il suo nome. Sarebbe il giusto riconoscimento.