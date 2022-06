Sanremo, Liceo 'Cassini' in lutto: è morto il preside Claudio Valleggi, stroncato da un malore nel proprio ufficio

È un giorno di lutto al liceo 'Cassini' di Sanremo. Nel primo pomeriggio di oggi il dirigente Claudio Valleggi è stato trovato morto nel proprio ufficio, stroncato da un malore improvviso.

L'episodio ha comprensibilmente scosso docenti e studenti del liceo che proprio in queste ore stavano preparando i festeggiamenti di fine anno con il grande evento in programma al teatro del Casinò, celebrazione ovviamente annullata in segno di lutto. Bandiere a mezz'asta sulla facciata dell'istituto.

Sul posto, oltre al medico legale, anche i Carabinieri del locale comando.

Proprio questa mattina Valleggi era stato a Imperia, insieme al sindaco Biancheri e al presidente della Provincia Scajola, per discutere dei fondi in arrivo per la sistemazione dell'istituto.

“Ho appreso con sconcerto la notizia della scomparsa del preside del liceo 'Cassini' Claudio Valleggi questo pomeriggio - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - mi sembra incredibile se penso che proprio stamattina eravamo insieme per discutere di alcuni progetti. Ci lascia un uomo appassionato e un dirigente pieno di entusiasmo con cui abbiamo portato avanti iniziative molto importanti in questi anni. Sincere condoglianze alla famiglia e vicinanza a tutta la comunità scolastica del 'Cassini'”.

Messaggio di cordoglio anche da Ciro Esse, presidente del Club per l'Unesco di Sanremo: “Oggi abbiamo perso una persona speciale, un amico. Quando l'ho conosciuto ho capito che avrebbe sicuramente rivoluzionato il liceo 'Cassini'. Il professore Claudio era lungimirante, di grandi prospettive, ha creato un liceo musicale, tutti sanno che è una grande sfida in un mondo dove non si crede che la cultura è vincente, ma lui ci credeva, era un piccolo vulcano che vedeva lontano trasmettendo una carica di ottimismo, credeva in quello che voleva realizzare. Come Club per l'Unesco di Sanremo abbiamo firmato un protocollo con la scuola e abbiamo realizzato molte iniziative. Ci mancherà tanto. Ricordo quando parlando tra noi dicevamo “un napoletano e un toscano fanno una strana coppia esplosiva”. Lo ricorderemo sempre con affetto, un forte abbraccio alla famiglia”.

“Ho appreso con tristezza la notizia della scomparsa del preside del liceo 'Cassini' di Sanremo Claudio Valleggi - afferma l’assessore regionale Marco Scajola, che prosegue - ho avuto modo di incontrare più volte il preside nei mesi scorsi, anche in occasione di un mio incontro con gli studenti. Esprimo il mio cordoglio e le condoglianze alla famiglia, per la perdita di un uomo che sapeva trasmettere il suo amore per la scuola e per la cultura. Una persona che in questi anni ha dato tanto al liceo 'Cassini' ed ai suoi studenti”.