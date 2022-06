Sanremo: analisi ok dell'Arpal ma il divieto di balneazione in alcune zone rimane ancora fino a domani

Dopo la conferma dei risultati delle analisi effettuate da Arpal a Sanremo, con le campionature che hanno evidenziato come i parametri siano nella norma in riferimento alle aree di balneazione per le quali era stato predisposto il divieto di balneazione preventivo e temporaneo a fronte della recente problematica al collettore in zona depuratore, ovvero “Baia Capo Pino”, “Corso Marconi”, “Zona rio Foce”, “Tiro a volo”, “Imperatrice”, “Tre Ponti”, “Bussana”, “Foce Torrente Armea, “Casello”.

In qeueste zone sono state predisposte le relative ordinanze di revoca dei divieti ma, come evidenziato dal Servizio Ambiente del Comune, per le aree di balneazione di “Corso Trento e Trieste”, “San Martino”, “Lungomare Calvino”, “Foce Rio S. Bernardo”, “Bussola” le rispettive ordinanze di divieto di balneazione non potranno essere revocate, o comunque non potranno avere decorrenza, prima di domani, a prescindere dagli esiti favorevoli dei campionamenti preventivi ricevuti.

Infatti, come stabilito dal Decreto Dirigenziale della Regione relativo alla balneazione 2022, l'inizio della stagione balneare per queste aree è fissato per il 10 giugno. Tra queste aree, tenuto conto degli esiti dei campionamenti, sono in corso di predisposizione le ordinanze di revoca del divieto per “Corso Trento e Trieste”, “San Martino”, “Foce Rio S. Bernardo”, “Bussola” e avranno decorrenza dal 10 giugno.

Per l'area del “Lungomare Italo Calvino”, invece, a fronte dell’esito sfavorevole del campionamento preventivo, come anticipato stamattina (QUI) verrà mantenuta l'ordinanza di divieto vigente in attesa di ulteriori verifiche.