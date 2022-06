Ventimiglia: stasera in Consiglio in discussione una mozione sul centro di accoglienza per migranti

Verrà discussa questa sera, nel corso del Consiglio comunale, la Mozione urgente presentata da tutte le opposizioni, sull’apertura immediata del centro di accoglienza per migranti, di cui si parla da molto tempo nella città di confine, anche dopo la chiusura dello stesso nel 2020.

Il documento è stato presentato nelle ultime ore e sarà discusso nel cosiddetto ‘Question Time’ iniziale. Un Consiglio che, probabilmente, si infiammerà nella discussione mentre i punti dell’assise sono particolarmente tecniche.

Dopo le dimissioni da Consigliere di Cristina D’Andrea, neo Assessore, sarà la volta del ‘Question Time’. A seguire è prevista la discussione della ratifica al Bilancio triennale, l’aggiornamento dal Dup, il regolamento per la concessione del Patrocinio e dell’uso dello stemma della città, la richiesta di acquisizione di una porzione di sedime su una mulattiera e, infine, gli interventi di rigenerazione per l’adozione di una variante al Puc per l’area del mercato coperto.