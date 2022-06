Sanremo: il Comune affida la spiaggia dell'Annunziata a Bussana ad Amaie Energia per quattro anni

Il Comune di Sanremo ha affidato la gestione della spiaggia libera attrezzata ‘Annunziata’, nella zona di Bussana ad Amaie Energia.

Si tratta del Protocollo di Intesa tra i Comuni del Parco Costiero del Ponente ed Amaie Energia e Servizi Srl, per la gestione tecnica di spiagge comunali libere attrezzate.

L’affidamento ‘in house’ della gestione della spiaggia è fissato in quattro anni, dalla stagione balneare che scatta tra poco, ma la durata potrà essere estesa, in modo poter rientrare dell’investimento sostenuto per il ripristino funzionale della struttura balneare.

Amaie Energia pagherà al Comune il canone versato allo Stato che, per ogni anno di affidamento, ammonta a 3.308,07 euro, oltre imposta regionale di 827.