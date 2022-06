Sanremo fa un passo avanti nella mobilità elettrica: in arrivo le colonnine per la ricarica in corso Imperatrice

In vista dell’estate 2022 Sanremo fa un altro passo avanti nella mobilità elettrica e aumenta il numero di colonnine per la ricarica presenti in città.



Sono in programma per domani i lavori per l’installazione di nuovi punti di ricarica in corso Imperatrice, zona particolarmente battuta durante la bella stagione per chi è alla ricerca di un parcheggio comodo sia per le spiagge che per il centro. Se ne occuperà la ‘Unoenergy Saving Solution’ che poi offrirà il servizio di ricarica per le auto.

Il Ponente ligure non è tra le zone d’Italia più all’avanguardia per la mobilità elettrica con poche colonnine e, purtroppo, spesso inaccessibili. La cultura dell’elettrico deve ancora fare breccia in zona e ogni nuova installazione di colonnine deve essere accolta come una buona notizia.