Imperia, il sindaco Scajola in visita alla scuola dell'Infanzia di piazza Roma: "Il futuro passa dall'educazione e dall'esempio che sapremo dare ai più piccoli" (foto)

Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha fatto visita questa mattina alla scuola d'Infanzia di Piazza Roma, accogliendo l'invito che era arrivato in Comune con una letterina scritta a mano proprio dai piccoli alunni.

Il primo cittadino si è soffermato a parlare con il Dirigente Scolastico e le maestre e ha ricevuto in dono dai bimbi alcuni disegni che hanno realizzato per l'occasione.



“È una struttura ben gestita, dove si vede uno spaccato della società attuale, ha evidenziato il sindaco, con bambini di Imperia che crescono con altri che arrivano anche da molto lontano. Li ho visti giocare insieme ed essere affettuosi soprattutto nei confronti di coloro che capiscono avere situazioni di maggiore difficoltà. Mi complimento con la scuola per i valori che trasmettono ai loro piccoli alunni e per tutti c'è una morale: dobbiamo essere accoglienti con chi soffre e aiutare i bambini a crescere bene. Il futuro passa dall'educazione e dall'esempio che, ha concluso il primo cittadino, sapremo dare ai più piccoli.