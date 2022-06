Imperia: festa provinciale della Repubblica, consegnate le Medaglie d'Onore in memoria ai reduci (Foto e Video)

Si è svolta oggi a Imperia, in piazza della Vittoria, la cerimonia commemorativa per il 76° anniversario della nascita della Repubblica.

Il Prefetto, Armando Nanei, ha avviato le celebrazioni, accompagnate dai brani musicali della Fanfara Alpina ‘Colle di Nava’ di fronte ai reparti schierati. Dopo l’alzabandiera, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica ai cittadini e il suo indirizzo di saluto, sono state consegnate le Medaglie d’Onore conferite dal Capo dello Stato ai cittadini italiani deportati ed internati nei lager nazisti e delle onorificenze dell’ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’.

Le Medaglie d’Onore sono state consegnate ai familiari in memoria dei reduci:

- Francesco Bloise, nato a Orsomarso (CS) il 23 agosto 1923, ma residente in Sanremo, deportato in Germania dal 9 settembre 1943 al 9 agosto 1945;

- Peppino Calvano, nato a Orsomarso (CS) il 26 marzo 1922, ma residente in Imperia, internato dal 22 dicembre 1943 all’8 gennaio 1944;

- Ferdinando Minazzo, nato a Saint Romain Caber Roquebrune il 2 novembre 1911, ma residente in Ventimiglia, ristretto in due campi di concentramento per prigionieri di guerra in Germania dal 9 settembre 1943 al 7 settembre 19+45;

- Giovanni Penasso, nato a Montegrosso Pian Latte (IM) il 16 luglio 1914, ed ivi residente, deportato in Germania dall’8 settembre 1943 al 27 aprile 1945.

Gli insigniti dell’onorificenza O.M.R.I. sono stati:

- il Commendator Dott. Maurizio Gatto, Vice Prefetto Vicario della Prefettura-U.T.G. di Imperia;

- il Cavalier Dott. Antonio Motosso, funzionario presso la sede provinciale dell’INPS;

- il Cavalier Sig. Vittorio Moraglia, assistente amministrativo presso la Prefettura-U.T.G. di Imperia.