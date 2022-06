Al Festival della Cultura Mediterranea di Imperia, la vicenda di Luca Attanasio ucciso in Congo insieme al Carabiniere Vittorio Iacovacci

Venerdì 3 giugno alle 15.30, in Piazza Fratelli Serra ad Imperia, l’Ing. Salvatore Attanasio, padre dell’Ambasciatore Luca, ucciso il 22 febbraio dell’anno scorso in una imboscata nel Nord-Est della Repubblica Democratica del Congo, interverrà sulla figura del figlio, presentando l’ultima opera letteraria uscita sulla vicenda, ancora oggetto di una complessa indagine giudiziaria internazionale: Storia di un ambasciatore di pace.

Presenterà l’intervento l’Ing. Giovanni Chersola, Presidente della organizzazione di volontariato La Collina Verde nel Mediterraneo, che da vent’anni opera in diverse province della R.D.C. e ben conosce la durissima realtà di questo Paese, in cui le condizioni femminile e giovanile costituiscono situazioni esistenziali sottomesse allo sfruttamento ed alla violenza. E proprio delle migliaia di enfants de la rue, abitanti delle periferie esistenziali, con passione e determinazione si interessava, con la moglie Zakia, il giovane Ambasciatore, che rappresenta ormai l’antesignano di un nuovo tipo di diplomatico nel mondo: vero tessitore di relazioni di pace e di umanità, attento alle reali esigenze delle popolazioni così come concretamente impegnato in opere che coniughino decisamente lo sviluppo dei Paesi con un reale miglioramento delle loro condizioni di vita. L’esistenza di questo giovane ambasciatore è apparsa subito come una meteora nel firmamento della diplomazia italiana, figura straordinaria di un uomo portatore di valori perenni per il Bene Comune, causa di vita per gli Altri, vero testimone di quella Italianità messa a servizio della causa della Umanità, come ha dichiarato il Presidente Sergio Mattarella, che gli ha attribuito alla memoria l’onorificenza di Gran Croce d’Onore dell’Ordine della Stella d’Italia intitolando in Farnesina al nome di Luca Attanasio la sala ed il corso di formazione dei nuovi Segretari di Legazione Diplomatica.