Sanremo: Festa della Repubblica con pochi presenti ma finalmente torna la sfilata in città come per il 25 aprile (Foto e Video)

Come tutte le cerimonie post pandemia, anche Sanremo è tornata a celebrare la Festa della Repubblica. Dopo due anni senza sfilate e concentramenti delle forze armate e delle associazioni, oggi la città dei fiori è tornata con le bandierine tricolori in mano con la sfilata tra piazza Colombo e il monumento ai Caduti di corso Mombello.

Come è tradizione si è svolto il raduno in piazza Colombo dove, sul solettone, è stato suonato l’inno nazionale in corrispondenza dell’alzabandiera. Quindi, dopo il saluto dell’Amministrazione comunale del vice Sindaco Costanza Pireri, il corteo è sfilato in via Matteotti per arrivare in corso Mombello al monumenti ai Caduti.

Dopo una breve cerimonia e l’omaggio al monumento la cerimonia, alla quale hanno preso parte le massime autorità civili e militari, è terminata. Un appuntamento, quello del 2 giugno che ricorda la stessa data di 76 anni fa quando nacque la Repubblica, ma che i sanremesi non hanno probabilmente sentito in modo particolare, visto che a parte le associazioni e le autorità erano pochi i presenti.