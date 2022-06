Bordighera: testato il volo notturno sulla piazzola dell'Ospedale, presto nuovi punti per i trasferimenti nell'entroterra

Presso la piazzola elisoccorso dell'ospedale di Bordighera, si è svolto il test per l'abilitazione al volo notturno. Alla prova erano presenti la consigliere regionale Mabel Riolfo e per l'ASL 1: la dott.ssa Elisabetta Nigi direttore amministrativo asl; il dottor Simone Carlini direttore 118; Giorgio Ardizzone dottor capo primario emergenza urgenza Asl.



LE INTERVISTE





"E' un passo importante nell'ambito dell'elisoccorso, tenendo conto delle nostre autostrade è importante poter usufruire dell'elisoccorso" - ha detto Giorgio Ardizzone.

"Di giorno abbiamo una operatività maggiore. Nel volo diurno riusciamo a raggiungere i posti impervi. Nel notturno gestiamo trasporti da piazzola a piazzola e centralizzare il paziente nelle DEA di secondo livello" - sottolinea Michelino Storto, coordinatore infermieristico del 118 di Imperia e facente parte dell'elisoccorso Liguria.

"Finalmente anche a Bordighera abbiamo la piazzola abilitata al volo notturno per raggiungere il Santa Corona di Pietra Ligure o il San Martino di Genova. - dichiara Mabel Riolfo - Per me una grande soddisfazione perchè ho lavorato a questo progetto con il direttore di ASL 1 Silvio Falco, mettendo anche in contatto gli enti locali al fine di realizzare anche nuove piazzole. A breve ne saranno realizzate altre. Indispensabile oggi collegare l'entroterra privo delle infrastrutture necessarie al fine di salvare più vite possibile".