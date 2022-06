A Sanremo parte il piano asfalti: tra Comune e Italgas lavori per oltre 1,3 milioni di euro sulle strade di centro, periferia e frazioni

Il Comune di Sanremo mette in campo il piano asfalti per la sistemazione di diverse strade sia in centro che in periferia, senza dimenticare le frazioni. Un massiccio intervento che vedrà palazzo Bellevue affiancato da Italgas, azienda chiamata alla sistemazione delle strade che sono state interessate da lavori.

Il regolamento del Comune di Sanremo prevede infatti che le imprese siano tenute al rifacimento integrale della carreggiata una volta terminati i lavori sotto la sede stradale; questo per evitare i rattoppi che negli anni tanti problemi hanno causato alla viabilità di zona.

All’interno del ‘tesoretto’ da 4 milioni di euro figlio dell’avanzo vincolato presunto 2021 gli uffici hanno previsto 750 mila euro per le strade cittadine; i primi 100 mila euro saranno spesi subito per i lavori che inizieranno a giugno, mente la restante somma slitterà a settembre per evitare fastidiosi cantieri nelle settimane clou dell’estate. Le strade interessate dal restyling sono state individuate in base alla indicazioni dell’Ufficio Viabilità ma anche tramite le tante segnalazioni arrivate in Comune.

Il lavoro di Italgas, invece, è quantificabile in circa 600 mila euro e interesserà: via Val d’Olivi, Strada Rio Massè, Strada Magnan Collabella, via Armea, strada San Pietro Parà, corso Marconi, corso Mazzini, via Pietro Agosti, via Goethe, strada Buonmoschetto, via Duca d’Aosta, via Castelletti, strada alla Colla, via Firenze, strada Caponero, pian dei Bosi Peiranze, via San d’Antò Chiesa, strada Golf, zona Pian di Poma, via Dante Alighieri, via Martiri della Libertà, Borgo, via Semeria, via Martiri, strada carrozzabile San Pietro, via Legnano, corso Mombello, via Giovanni Pascoli, via Giovanni Borea, via Peirogallo, corso Inglesi, strada Solaro, strada veccia di Ceriana, via Monto, via Franco Alfano, via Gabriele d’Annunzio, via Senatore Ernesto Marsaglia, via Umberto, strada Tasciaire, strada San Giacomo, via Sant’Antonio, strada Magnan Collabella, via Roccasterone, via Giovanni Pascoli, via Duca degli Abruzzi, via Magnolie, salita Colonie Milanesi. L’azienda partirà subito con i lavori che si prevede siano terminati prima dell’alta stagione.