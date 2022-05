Bordighera: approvati dalla Giunta i progetti esecutivi per pulizia torrenti e rii cittadini

L’Amministrazione di Bordighera è già al lavoro per la difesa del territorio e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua in previsione della stagione autunnale. La Giunta ha infatti approvato, nella seduta dello scorso 20 maggio, i progetti definitivi - esecutivi delle opere di sistemazione e pulizia dei torrenti Sasso e Borghetto e dei rii minori Lunassa, Termini, Undici, Cà Bianca, Vallone Castagna e Rattaconigli.

L’inizio dei lavori è previsto in coincidenza con il termine della stagione balneare e nel periodo di minor impatto sul ciclo biologico – riproduttivo dell’avifauna presente lungo i corsi d’acqua; saranno effettuati interventi di decespugliatura sia manuale sia meccanica, di rimozione e smaltimento di eventuali detriti e carcasse metalliche e plastiche, di movimentazione e stendimento dei materiali ghiaiosi accumulati e di risagomatura dei tratti di alveo interessati da depositi alluvionali ed erosioni.

“Viviamo in un territorio fragile e la prevenzione è la migliore strategia di tutela; i progetti che abbiamo approvato sono cruciali per la sicurezza della nostra Città.” commenta il Sindaco Ingenito. La spesa ammonta ad euro 97.187,57 ed è finanziata, per una quota di 55.000 euro, con contributo regionale.