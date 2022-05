Bordighera: rifiuti sulla spiaggia di Sant'Ampelio compromettono il primo weekend di mare del 2022 (Foto)

Plastica, rifiuti, cartoni, detriti e indumenti se ne stanno distesi, non proprio a curare la tintarella, sull'iconica spiaggetta di Sant'Ampelio, meraviglia bordigotta. Un peccato a vedersi, proprio mentre impazza un'estate in anticipo con temperature che rimandano al mese di agosto.



Voglia di mare e di ritorno alla normalità contrastano brutalmente con il pattume che alberga sul luogo. Complice anche qualche mareggiata, sicuro, ma alcuni elementi sembrano proprio il triste risultato di un'inciviltà che forse soltanto una mareggiata sarebbe in grado di portare via. Indignazione di quelli che hanno deciso di trascorrere il weekend nella città delle palme, quando proseguono i lavori per il ripristino delle spiagge.



Questo però non depone a favore della 'prova costume' di Bordighera, che necessariamente, merita dunque qualche ritocco per farsi trovare pronta al grande arrivo dei turisti e dei proprietari delle seconde case. Sotto gli occhi del Santo non può esistere cotanta malacreanza, tantomeno provare a scomodarlo per un miracolo al fine di porre rimedio.