Delegazione della provincia di Imperia dei giovani di Forza Italia alla convention nazionale di Napoli

Il 20 ed il 21 maggio si è svolta a Napoli ‘L'Italia del Futuro’, evento mirato a far ripartire il partito di Forza Italia dopo lo stop dovuto alla pandemia. Dalla Provincia di Imperia sono partiti il Coordinatore Provinciale dei Giovani, Davide Longordo, ed il Vice Coordinatore di Forza Italia Giovani - Ventimiglia, Domenico Palamara.

"Essere stati a Napoli, dopo 2 anni di stop forzato, ha un sapore di ripartenza - dice Davide Longordo -. Per noi è la prima convention dal vivo, eventi come questi danno le possibilità a noi giovani non solo di conoscere dal vivo Onorevoli e Ministri e di confrontarci su temi importanti per il Paese, ma anche di fare network con i nostri colleghi da tutta Italia.

Abbiamo sin da subito visto la mole di giovani che sono legati al partito e, non sono i soliti ‘Falchi’ che vorrebbero prendere il posto del Presidente Berlusconi, ma sono semplicemente ragazzi e ragazze mossi dalla passione per la politica e, che mettono le loro forze ed il loro impegno a servizio di tutta la comunità, a difesa di quelli che sono i valori Liberali del nostro movimento. Sicuramente il 4 Giugno non mancheremo all'evento che si terrà ad Alessandria per confermare, ed anzi rafforzare, lo spirito di ciò che è stato detto a Napoli nei giorni scorsi".

"Quella dell’Italia del futuro è stata un’esperienza magnifica - conclude Domenico Palamara -. Un’opportunità non solo per ascoltare proposte e idee dei nostri rappresentanti di partito, ma anche per creare tavoli di discussione riguardo alle tematiche più importanti nella politica italiana, europea e mondiale. Non vediamo l’ora di poter tornare a far valere la voce del nostro coordinamento provinciale in altri eventi di portata nazionale, come è stato ‘L’Italia del futuro’.”.