Sanremo: quesiti referendari, Fratelli d'Italia scende domani in piazza per le firme dei sostenitori

Fratelli d’Italia di Sanremo scende in piazza per sostenere tre quesiti del referendum sulla giustizia e per continuare la campagna di tesseramento. L’appuntamento è per domani dalle 14 alle 19 in via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno

"Fratelli d’Italia – spiega il portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonino Consiglio - da il pieno sostegno a tre quesiti su cinque del referendum.Il partito voterà si per la separazione delle carriere dei magistrati, per l’equa valutazione dei magistrati e per riforma del CSM. Voterà no, invece, per gli altri due quesiti: quello sulle misure cautelari e quello sella legge Severino. La proposta referendaria sulla carcerazione preventiva, al di là delle condivisibili motivazioni, impedirebbe di arrestare spacciatori e delinquenti comuni che vivono dei proventi dei loro crimini, e noi vogliamo fermare la criminalità senza se e senza ma".

"Per quanto riguarda la legge Severino – continua Consiglio – siamo assolutamente convinti che la legge debba essere rivista per alcune sue evidenti storture, ma non siamo d’accordo sulla sua totale abolizione: abolire la Severino significherebbe, infatti, fare un passo indietro nella lotta alla corruzione col rischio, poi, di dare ad alcuni magistrati il potere di scegliere quali politici condannati far ricandidare e quali interdire dai pubblici uffici".

"Inoltre, al gazebo - conclude Consiglio - continua la campagna tesseramento per raccogliere le adesioni di tutti coloro che, apprezzando sempre più le proposte, le idee e la coerenza del nostro partito, vogliono diventarne parte attiva e partecipe".