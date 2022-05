Sanremo: nuovo guasto alla fogna, scatta il divieto di balneazione tra Bussana e i Tre Ponti

Arriva il caldo estivo e, come ogni anno, ecco tornare anche i problemi al sistema fognario cittadino. Nelle ultime ore il Comune ha dovuto emanare i divieti di balneazione nella zona di Bussana, alla foce del torrente Armea, in zona “Casello” e ai Tre Ponti per via degli versamenti dovuti a una nuova rottura di un collettore nella zona del depuratore di Capo Verde.

Rivieracqua si è subito attivata per la riparazione, ma il divieto inciderà senza dubbio su un fine settimana che sa di estate inoltrata e che avrebbe visto le spiagge della zona prese d’assalto da parte di residenti e turisti.

L'intervento dell'azienda potrebbe concludersi entro domani ma, come da procedura, il Comune dovrà attendere un nuovo campionamento Arpal prima di rimuovere il divieto.