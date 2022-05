Sanremo: i Carabinieri della Compagnia matuziana hanno ieri donato il sangue alla Fidas

‘…Donare sangue e vita…’: sono tra le parole incise su una lastra di marmo all’ingresso dell’Accademia Militare di Modena.

Molti dei Carabinieri di Sanremo, pur non richiamati dai citati versi, l’hanno interpretata alla lettera, aderendo alla campagna di raccolta di sangue organizzata dalla FIDAS di Imperia: i militari sono stati sicuramente mossi dal moto ideale di vicinanza ai bisogni della gente, cercando così di corrispondervi con un gesto volontario e sempre più necessario.

Soddisfazione sia per gli operatori che hanno curato il prelievo, sia per i Carabinieri donatori (alcuni dei quali già costanti), che hanno così dimostrato che #possiamoaiutarvi, concretamente, nella consapevolezza che un prelievo può salvare fino a 3 vite. Da evidenziare che i militari, guidati a Sanremo dal Capitano Corpo e alla presenza del Luogotenente Paolo Farchetti, non hanno usufruito del giorno di riposo dopo la donazione, come prescritto dalla Legge.

La donazione dei giorni scorsi segue quella avvenuta ad Imperia all’inizio del mese per AVIS Liguria.