Sanremo: CNA lancia il progetto 'Belle Sempre', "Professionalità e sensibilità, per aiutare le persone nella malattia"

Lunedì 13 giugno, alle 20.30, presso la Sede CNA di Sanremo, in via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo) si terrà la presentazione del percorso “Belle Sempre”. Sensibilità e professionalità sono i due concetti alla base di un nuovo progetto di CNA Benessere dedicato agli addetti dei mestieri della “bellezza” e nato per accompagnare coloro che affrontano cure mediche invasive.



“Sensibilità perché l’estetista si trova a curare la bellezza e l’anima della persona in uno dei momenti più delicati: nella malattia. Professionalità perché la cura della propria bellezza aiuta a ricostruire la stima di sé, ma per farlo l’operatore deve agire con grande attenzione e competenza” - spiegano da CNA.

“Sono purtroppo molte le persone chiamate ogni giorno a lottare contro una grave patologia e contro gli effetti collaterali delle cure stesse - commenta Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia - Se da un lato infatti chirurgia, radio e chemioterapia hanno successo crescente, dall’altro lato il loro carattere sempre più invasivo tende ad aumentare gli effetti avversi collegati alla terapia: caduta dei capelli, sopracciglia e unghie, gonfiori, cicatrici, infiammazioni, macchie, ecc… In questo contesto, il ruolo dei professionisti della bellezza è fondamentale, ma necessita di adeguata formazione ed informazione per eseguire i trattamenti estetici in sicurezza”.

Il ciclo di seminari che verrà presentato il 13 giugno tratterà dunque tre temi specifici: make-up, massaggi linfatici, onicotecnica. “Il nostro progetto, con il supporto di qualificati esperti del settore sanitario ed estetico, intende rispondere a tre domande che spesso gli operatori si pongono: Come trattare un paziente oncologico? Quali prodotti utilizzare? Che cosa fare e non fare? – continua Vazzano - Questo è il primo passo di un cammino molto più lungo e complesso di CNA che vuole supportare professionisti del settore estetico che eseguono trattamenti su pazienti fragili: non solo un accrescimento culturale dell’estetista, ma anche un impegno sociale dell’Associazione”.

“Parlare di bellezza nella malattia significa sapere di poter regalare un po’ di benessere e di normalità in un momento della vita in cui tutto è fuori dal normale. Per una donna, in particolare, quando bellezza e femminilità vengono scalfite, in discussione viene messa anche la propria identità, e insieme a dolore fisico e mentale, subentrano insicurezza e disagio per una immagine nella quale spesso si fatica a riconoscersi”. Per informazioni o per confermare la partecipazione all’incontro di presentazione: 0184/500309 – segreteria@im.cna.it.